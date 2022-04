Acţiunile marilor companii europene au înregistrat primul declin trimestrial din ultimii doi ani, din cauza incertitudinilor geopolitice şi economice Astfel, indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis joi in scadere cu 0,7%, dar a inregistrat un castig de 0,8% pe ansamblul lunii martie. Indicele european blue-chip a incheiat insa primul trimestru al anului 2022 cu un declin de 6,3%, aceasta fiind cea mai proasta evolutie trimestriala din ultimii doi ani. In ceea ce priveste evolutia individuala a actiunilor, titlurile gigantului britanic de publicitate S4 Capital au scazut cu peste 6% dupa ce compania a retras publicarea rezultatelor din cauza unei intarzieri a auditului. In cadrul Stoxx 600, actiunile companiei britanice de administrare a averilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,7%, componenta actiunilor din sectorul vanzarilor cu amanuntul scazand cel mai mult, cu 2,7%, in ​​timp ce actiunile din sectorul petrolului si gazelor au castigat 3%. Actiunile companiei italiane Telecom Italia au crescut cu peste 7% pe fondul…

- Indicele celor 22 de banci majore din zona euro a pierdut 5,7%, dar indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in declin cu 0,09%, pe masura ce increderea investitorilor s-a imbunatatit la inchidere. Cu toate acestea, discutiile privind incetarea focului dintre delegatiile Rusiei si Ucrainei s-au incheiat…

- Nu mai putin de 15 miliarde de lei s-au evaporat din capitalizarea totala a companiilor listate in doar 10 minute. Astfel valoarea totala a companiilor listate la Bucuresti este acum de 224 mld. lei fata de 239 mld. lei la inchiderea de miercuri seara. Scaderile sunt pe linie: de la minus 8% pentru…

- Bursele din toata Europa au deschis azi in scadere, cele din Rusia s-au inchis, gazele și petrolul au crescut halucinant de mult, monedele se prabușesc in fața dolarului. Asta s-a intamplat in prima zi de cand Rusia a tacat Ucraina. Dezastrul economic este deabia la inceput. La scurt timp de la debutul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konasenkov, a confirmat marti ca unitatile militare din districtele sudice si vestice ale Rusiei au inceput sa se intoarca in garnizoanele lor, o miscare care ar putea detensiona conflictul geopolitic febril dintre Rusia si Occident legat de…

- Mai multe tari si-au indemnat cetatenii sa paraseasca Ucraina pe fondul temerilor privind o invazie iminenta a Rusiei, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, avertizand duminica ca Kremlinul si-a accelerat desfpsurarea militara extraordinara de-a…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere puternica, urmand tendinta globala a investitorilor de renuntare la activele riscante, transmite Reuters Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,9%, iar cel mai mare declin a fost inregistrat de sectorul resurselor naturale,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 0,8%, iar in timpul tranzactiilor a atins un nivel record. Cele mai multe sectoare si burse majore au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor aeriene si de calatorii au fost printre cele mai mari castigatoare in cadrul indicelui, sectorul…