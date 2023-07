Acțiunile Electrolux s-au prăbușit! Pierderile neașteptate din trimestrul al doilea din 2023 cu care s-a confruntat gigantul suedez Electrolux au determinat scaderea cu 23% a acțiunilor companiei in ședința de tranzacționare de la Stockholm, de ieri. Este un declin istoric pentru Electrolux. In trimestrul al doilea din 2023, pierderile grupului au fost de 124 milioane de coroane (12,1 milioane de dolari). Producatorul suedez a reacționat și a anunțat deja ca intenționeaza sa vanda active in valoare de un miliard de dolari. Astazi, deja acțiunile producatorului de electrocasnice erau in sadere cu inca 3%. In continuare, perspectivele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

