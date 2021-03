Acțiuni pe linie rutieră a polițiștilor ieșeni. Au fost amendați sute de șoferi Polițiștii ieseni au desfașurat acțiuni in municipiul Iasi, pentru menținerea unui climat de siguranța publica și pentru prevenirea producerii de accidente rutiere, fiind totodata avuta in vedere verificarea respectarii normelor de protecție sanitara. La aceste activitați au participat polițiști de ordine publica, rutiera, jandarmi, dar și luptatori din cadrul Seriviciului pentru Acțiuni Speciale Iasi , fiind angrenate peste 120 de efective. Astfel, forțele de ordine au legitimat 763 de persoane și au verificat 212 de autovehicule. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 248 de sancțiuni… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

