Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an la data de 14 iunie este marcata Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Cu aceasta ocazie, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba ii așteapta atât pe donatorii fideli, cât și pe donatorii noi. Echipa „Donează sânge, fii erou!” ii invita pe cei care doresc sa doneze sange la Centrul…

- Centrul de Transfuzie Sanguina "Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu'', situat in incinta Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", gazduieste, luni, in parteneriat cu Patriarhia Romana, o activitate de donare pentru a marca Ziua Mondiala a Donatorului de…

- Evenimentul este organizat de Centru aflat in subordinea Directiei Medicale a MApN, in colaborare cu Patriarhia Romana prin voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului, Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau" si Centrul de Transfuzie Sanguina al Municipiului…

- Cererea de sange este in creștere, la Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) din Alba. Reprezentanții instituției reamintesc, cu ocazia Zilei mondiale a donatorului de sange, importanța implicarii pentru comunitate. ”14 iunie este Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Cu aceasta ocazie, dorim sa mulțumim…

- Avand in vedere lipsa acuta de sange, jandarmii din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi ,,Burebista’’ Brașov și din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi,,Nicolae Titulescu’’ Brașov s-au alaturat campaniei de donare de sange ,,Doneaza sange, salveaza o viața”!, desfașurata la nivel național de…

- Peste 500 de jandarmi au participat, in aceasta saptamana, la activitati de donare sange, cantitatea colectata fiind de peste 200 de litri, in cadrul campaniei "Doneaza sange, salveaza o viata!", realizata in cooperare cu Patriarhia Romana si Centrul de Transfuzie Sanguina din cadrul Spitalului Militar…

- Avand in vedere lipsa acuta de sange care se resimte in aceasta perioada, jandarmii maramureșeni s-au alaturat campaniei de donare de sange ,,Doneaza sange! Salveaza o viața”!, desfașurata la nivel național de catre Jandarmeria Romana in parteneriat cu Patriarhia Romana astfel ca jandarmii și-au indreptat…

- Filiala ASCOR Alba Iulia se alatura campaniei naționale de donare de sange intitulata „Uniți pentru viața”. Evenimentul este organizat de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani pentru a veni in sprijinul celor aflați in suferința. Astfel, cei care doresc sa doneze sange sunt invitați luni, 22…