Acțiuni de dezinsecție in Sebeș, marți seara. Atenționari pentru locuitori Primaria Sebeș a anunțat ca se vor face acțiuni de dezinsecție, marți seara (25 iulie), pe raza domeniului public al municipiului. Produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sanatații. Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt rugați sa nu intre in raza directa de acțiune a echipamentelor de pulverizat. Intervențiile sunt monitorizate de