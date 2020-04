Actiuni de dezinfectie in zonele unitatilor spitalicesti din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Tunelul de dezinfectie va fi folosit de personalul medical din cadrul U.P.U. – S.M.U.R.D, permitand dezinfectarea atat prin pulverizarea unei solutii biocide, cat si cu ajutorul radiatiilor ultraviolete si a substantelor de dezinfectare imbibate intr-un covor umed.

- Serviciul Județean de Ambulanța Dolj, Direcția de Sanatate Publica a Județului Dolj, Unitatea de Primiri Urgențe Dolj, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova și Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Oltenia” al județului Dolj au primit astazi echipamente…

- Primaria Alba Iulia a derulat joi o noua etapa de dezinfecție in municipiu. Potrivit reprezentanților administrației locale, zonele vizate au fost Gara și Autogara, Spitalul Județean de Urgența, Secția de Boli Infecțioase și Policlinica. Primaria a inceput pe 17 martie acțiunea de dezinfectare pe mai…

- O asistenta medicala de la Spitalul de Pediatrie "Sf. Ioan" din Galati, o asistenta de la Spitalul de Boli Infectioase si o biochimista de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" au fost testate pozitiv cu COVID-19.

- Consiliul Judetean Constanta s a reunit ieri in sedinta de indata. In contextul actual al raspandirii infectiilor cu noul Coronavirus COVID 19, Consiliul Judetean Constanta a adoptat rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf.…

- Pentru a combate infectarea si raspandirea noului coronavirus, Primaria Municipiului Constanta desfasoara permanent actiuni de dezinfectie la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta, al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" si la sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase.In…

- Spitalul Clinic de Urgenta “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași este spitalul de linia a doua in lupta cu infecțiile coronavirus. Unitatea medicala vine in completarea Spitalului de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” care are 300 de paturi destinate pacienților care se vor infecta cu COVID-19. Cei care vor…

- Spitalul Județean din Constanța a luat mai multe masuri dupa ce, miercuri, un barbat de 52 de ani, asistent-șef in cadrul unitații medicale, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Toți colegii barbatului au intrat in izolare iar la Spitalul Județean au fost facute acțiuni de dezinfecție. “Masurile…