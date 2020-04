Acţiunea „Sparanghelul“: garduri de protecţie la Aeroportul Iaşi, dar şi dosare penale Aproape 300 de oameni venisera vineri la Iasi din mai multe zone ale tarii, inclusiv din Suceava, judet carantinat, sa ia avionul spre Germania, la aeroport fiind pregatite curse speciale pentru muncitori sezonieri. Cum ultima ordonanta militara instituise un moratoriu de 48 de ore asupra oricarui zbor de acest fel, ei au trebuit sa se intoarca sau sa gaseasca un adapost pana la reluarea curselor. Oamenii se plangeau ca societatea care i-a adus la Iasi i-a abandonat in pa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

