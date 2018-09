Actiunea ,,Let's do it Romanaia,, a fost marcata si in Drobeta Turnu Severin

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de membri ai Cluburilor Leo si Lions, la care s-au adaugat si alti voluntari din Drobeta Turnu Severin, au participat astazi la o actiune de curatenie in cel mai mare parc al municipiului de la Dunare. Actiunea a facut parte din campania „Let's do it, Romania!”.

- Manualele școlare editate de Editura Didactica și Pedagogica, a Ministerului Educației, sunt pline de greșeli. Elevii din clasele a VI-a au manuale de Limba romana, Geografie și Istorie cu greșeli. La fel este și manualul de Matematica pentru clasa I. Care este soluția pentru corectarea greșelilor?…

- Crucea Rosie Romana va marca sambata Ziua Mondiala de Prim Ajutor, avand ca tema ‘Prima reactie la accidente rutiere’, in contextul in care accidentele de circulatie ucid in fiecare an aproximativ 1,25 milioane de persoane din intreaga lume. Pentru a marca Ziua Mondiala de Prim Ajutor, majoritatea filialelor…

- Ziua Mondiala a Sahului, marcata in 20 iulie, incepand din 1996, va fi marcata la Brasov la Coresi Shopping Resort, de la ora 10.30, unde angajati de la Directia de Asistenta Sociala Brasov, impreuna cu reprezentanti ai ONG-urilor au pregatit mai multe evenimente. Pentru ca sahul nu are varsta, activitatile…

- Asociația Tașuleasa Social și reprezentanții autoritaților județene din Bistrița-Nasaud au reușit sa parcurga, in doar doua zile, primii 100 de km din drumul „Via Transilvanica”, tronson pe care s-au aplicat deja marcaje care sa permita buna orientare a calatorului pe traseu. La acțiunea de marcare…

- Daruri la inceput de iulie. Incepand de luni, 02 iulie 2018, pe fatada cladirii Caminului pentru persoane varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" din Galati va trona un basorelief al domnitorului Stefan cel Mare. Basorelieful este oferit de asociatiile "Galati, orasul meu" si "Frontiera Galateana", cu…

- In ciuda diminetii infrigurate, sute de voluntari giurgiuveni au participat sambata la o actiune de ecologizare a malurilor Dunarii. Cu toate ca noaptea a plouat, iar sambata dimineata vantul batea puternic, copii, tineri si adulti giurgiuveni, au venit echipati cu manusi si saci din plastic. Voluntarii…

- ACTIUNI…La Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) din Vaslui se desfasoara cu o ritmicitate de invidiat actiuni culturale care provoaca din ce in ce mai mult interes. Una dintre acestea a avut loc marti, 19 iunie, avand ca tema Centenarul Marii Uniri. Actiunea a fost organizata de Valentina…