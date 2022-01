„Acțiunea Felinarul”: In ce stadiu se afla procesul de extindere a rețelelor electrice in Alba Iulia? Raspunsul distribuitorului de energie „Acțiunea Felinarul”: In ce stadiu se afla procesul de extindere a rețelelor electrice in Alba Iulia? Raspunsul distribuitorului de energie Luni, 10 ianuarie, incepand cu ora 12, in fața sediului Electrica a avut loc „Acțiunea Felinarul”, in cadrul careia mai mulți cetațeni au solicitat public ca toate locuințele din Alba Iulia sa poata beneficia de curent electric. Citește și: „Acțiunea Felinarul”, in fața sediului Electrica din Alba Iulia: Mai mulți cetațeni…