Stiri pe aceeasi tema

- Compania Electroargeș, listata la Bursa de Valori București (BVB), a avut un control de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) din Alexandria (Teleorman). Timp de aproape 8 luni, cât a durat acțiunea inspectorilor Fiscului, nu s-a descoperit nimic."Consiliul de Administratie…

- La București s-a desfașurat a V-a editie a Festivalului național de dans artistic, organizat de Asociația „Mihai” . Destinat copiilor și tinerilor cu dizabilitați din București și din țara, la festival au participat 10 asociații, cluburi de dans și formații artistice școlare. De la Asociația „Dai o…

- Un biciclist in varsta de 60 de ani, din comuna Branceni, a fost accidentat mortal, luni seara, de un autoturism pe DN 51, in afara localitatii Tiganesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Potrivit sursei citate, un tanar de 24 de ani, din comuna Cervenia, in timp ce conducea…

- DONATIE… Inca un gest caritabil din partea Asociatiei “Solidar”. Zilele trecute, ONG-ul vasluian a donat 334 volume de carte Bibliotecii Comunale Dodesti. Majoritatea dintre ele sunt carti de literatura, dedicate elevilor. “Cartile au fost receptionate de catre domnul Mihai Apostu, poetul-bibliotecar…

- Tinerii picteaza voluntar pereții aripii de cardiologie a Spitalului „Louis Țurcanu” din Timișoara, pentru a arata ca-n Occident, cu scopul de a aduce un strop de veselie in sufletul micilor pacienți. 25 de copii din Timișoara, cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani, au ales sa iși petreaca timpul liber…

- Campanie gratuita pentru depistarea afectiunilor mamare, desfasurata in Alexandria in Eveniment / on 23/10/2019 at 15:24 / Zeci de femei cu varsta de peste 45 de ani din judetul Teleorman pot preveni sau depista afecțiuni mamare printr-o campanie gratuita derulata de Clinicile Exmed in colaborare…

- O tanara care a sunat, joi dimineata, la 112, spunand ca a fost violata si ca este sechestrata intr-un apartament din Alexandria, a fost gasita de politisti la scurt timp dupa apel. Ea se afla in locuinta respectiva impreuna cu un tanar de 22 de ani, cei doi cunoscandu-se in urma cu o saptamana pe o…

- A doua saptamana din campania “10 pentru siguranța” a debutat la Colegiul Național “Al. I. Cuza” Alexandria in Eveniment / on 17/09/2019 at 10:48 / La nivelul județului, timp de doua saptamani, in perioada 07-20 septembrie, se desfașoara campania de informare și prevenire a fenomenului…