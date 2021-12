Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii baimareni au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 30 de ani din Baia Mare. In fapt, la data de 05 decembrie, la ora 17.21, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Victoriei din municipiu, au procedat la oprirea unui autoturism…

- Peste 460 de amenzi date și 17 permise reținute de polițiștii din Alba. Ce infracțiuni rutiere au descoperit oamenii legii Peste 460 de amenzi au fost aplicate și 17 permise de conducere au fost reținute de polițiștii rutieri din Alba, saptamana trecuta. Mai exact, in perioada 4- 5 decembrie 2021,…

- Conducatorii auto nu vor fi obligați sa dețina asupra lor permisul de conducere. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, care vizeaza modificarea Legii nr.131/2007, privind siguranța traficului rutier și a Codului Contravențional nr.218/2008.

- In data de 15 noiembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au aplicat 130 de sancțiuni contravenționale și au retinut 24 de permise de conducere ca urmare…

- Politistii IPJ Constanta au sanctionat seara trecuta administratorul unui restaurant din municipiul Constanta si cinci clienti pentru nerespectarea prevederilor legale impuse. Potrivit IPJ Constanta, in cursul serii trecute, 14 noiembrie a.c., in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Sectiei 3, aflandu…

- Astfel, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane si controlate 80 de autovehicule.La data de 22 septembrie a.c., in intervalul orar 18.00 20.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat activitati pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, respectiv…

- In perioada 17-19 septembrie a.c., polițiștii rutieri au acționat, pe principalele artere din județ, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente. Planul de acțiune a avut ca obiectiv combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, al neportului centurilor de siguranța și al depașirii limitelor…

- In perioada 16 – 22 septembrie a.c., la nivel național, polițiștii rutieri vor acționa in cadrul Proiectului ROADPOL – Safety Days, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. In aceasta perioada, la nivel european, se va desfașura operațiunea „Focus…