Acţiune de amploare pentru destructurarea unei grupări care făcea trafic de droguri pe ruta Olanda-Germania-România FOTO Sase persoane au fost duse la audieri in urma a 14 perchezitii desfasurate in cadrul unei actiuni a DIICOT pentru destructurarea unei grupari infractionale care ar fi specializata in traficul international de droguri de risc si de mare risc, respectiv cocaina si canabis, pe ruta Olanda-Germania-Romania. Doua persoane, despre care exista presupunerea ca au venit din Germania, au fost prinse in flagrant in noaptea de Revelion, avand asupra lor aproximativ 600 grame de substante susceptibile a fi cocaina si 176 grame de substante susceptibile a fi canabis. ”In noaptea de 01.01.2022, procurorii Directiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

