Mai ceva ca in filme. Ziua in amiaza mare mascații au descins pe o strada din Capitala. Din imaginile video postate pe o rețea de socializare se observa cum un echipaj al forțelor de ordine urmarește un automobil. La scurt timp, mascații blocheaza automobilul și incatușeaza citeva persoane aflate in vehicul, transmite publika.md. La moment nu se cunoaște care este motivul reținerii și cite p