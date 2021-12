Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Romgaz a aprobat vineri, la a doua convocare, preluarea participatiei de 50% detinuta de ExxonMobil la proiectul de gaze de mare adancime Neptun Deep, potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "In sedinta Adunarii Generale Extraordinare…

- Romgaz si ExxonMobil Romania au terminat negocierile exclusive si au ajuns la un acord cu privire la termenii si conditiile aferente achizitiei participatiei in proiectul Neptun Deep și a exploatarii gazelor din Marea Neagra. Compania Romgaz a transmis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB) un raport…

