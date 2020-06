Stiri pe aceeasi tema

- Lufthansa ocolește insolvența, dupa ce principalul actionar a retras obiecțiile fața de planul de salvare de 9 mld. euro, propus de Guvern. Acțiunile cresc puternic Actiunile Lufthansa au urcat joi cu aproximativ 15%, dupa ce principalul actionar al companiei aeriene si-a retras obiectiile fata de conditiile…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat miercuri seara un plan de relansare economica in valoare de 130 de miliarde de euro pentru anul acesta și 2021. Planul, menit sa stimuleze economia afectata de pandemia de COVID-19, are in vedere și reducerea TVA la 16% timp de 6 luni.

- Guvernul german si Comisia Europeana au ajuns la un acord cu privire la strategia pentru sprijinirea companiei aeriene germane Lufthansa. Planul prevede un ajutor de noua miliarde euro, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Lufthansa a ajuns la un acord cu guvernul german pentru un plan de salvare de 9 miliarde de euro, menit sa ofere Berlinului drept de veto in eventualitatea unei incercari de preluare ostila, anunța Reuters.

- Guvernul german si Lufthansa au ajuns la un acord privind acordarea unui pachet de salvare pentru a ajuta compania aeriana sa faca fata pierderilor cauzate de pandemia de coronavirus (COVID-19), au declarat luni pentru DPA surse guvernamentale care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Acordul,…

- DPA: Lufthansa obtine un pachet de salvare de noua miliarde de euro de la guvernul german. In urma acordului, statul va detine o participatie de 20% in operatorul aerian Guvernul german si Lufthansa au ajuns la un acord privind acordarea unui pachet de salvare pentru a ajuta compania aeriana sa faca…

- Lufthansa vrea sa reia mai multe curse aeriene din iunie, in special catre destinații turistice din Europa Lufthansa vrea sa ofere mai multe curse aeriene din iunie, a declarat duminica un purtator de cuvant al operatorului aerian pentru publicatia germana Bild. Aproximativ 20 de destinaţii sunt…

- 20% din acțiunile Lufthansa ajung la statul german. Operatorul negociaza un pachet de salvare guvernamental de 9 mld. euro Compania aeriana germana Lufthansa a anuntat joi ca este in discutii avansate cu fondul de stabilizare economica al guvernului german cu privire la un un pachet de salvare de noua…