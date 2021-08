Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electrica a aprobat participarea Electrica, impreuna cu Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA (FISE), la constituirea unei noi companii, Electrica Productie Energie, care va dezvolta si opera capacitati de generare…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica SA a aprobat participarea companiei, impreuna cu Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA (FISE), la constituirea unei noi persoane juridice - Electrica Productie Energie SA, care se va ocupa de achizitia…

- Grupul Electrica a anunțat miercuri achiziția unui portofoliu de 207MW de energie regenerabila de la compania Monsson. Au fost semnate cu Monsson contracte de vânzare-cumparare de parți sociale în trei companii de proiect care dezvolta un portofoliu totalizând 207MW de energie regenerabila,…

- Pana astazi, 28 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.710 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.444 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 159 cazuri noi de…

- Pana astazi, 23 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.057 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.117 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 104 cazuri noi de…

- Pana astazi, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.776 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 46 cazuri noi…

- Dubla tragedie intr-o familie din Constanța. Un baiat de 18 ani și mama lui, cadru didactic, au fost gasiți morți in apartamentul in care locuiau. Vestea morții celor doi i-a luat prin surprindere pe vecini, care au avut doar cuvinte de lauda la adresa lor. ”Sigur ca ii cunosc. Numai cuvinte de lauda.…

- A number of 25 towns from 14 counties and the city of Bucharest were affected in the last 24 by hydro-meteorological phenomena, the Department for Emergency Situations (DSU) informs. According to the source, the emergency crews acted in Bucharest and the counties of Arges, Bihor, Braila, Constanta,…