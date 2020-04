ACS Poli e pe val, la fotbal virtual

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci echipe au punctaj maxim dupa meciurile din etapa a treia a SuperCupei #jucamdeacasa, turneul caritabil de FIFA20 11v11 organizat de Federatia Romana de Fotbal Virtual, potrivit Agerpres.ACS Inainte Modelu, ACS Poli Timisoara, Universitatea Craiova, CSV Gaz Metan Medias si FC Dinamo eSports…

- Dupa primele doua partide disputate in grupa 3 a SuperCupei jucamdeacasa, cel mai mare turneu caritabil de FIFA din tara, organizat de Federatia Romana de Fotbal Virtual, FC Farul Constanta se afla pe locul doi, cu trei puncte, dupa o victorie si o infrangere. Echipa de pe litoral a pierdut primul meci,…

- Meciurile din etapa a doua a SuperCupei #jucamdeacasa, turneul caritabil de FIFA20 11v11 organizat de Federatia Romana de Fotbal Virtual, au avut loc miercuri seara. Faza grupelor va avea loc in perioada 21-29 aprilie, optimile de finala sunt programate pe 2 si 3 mai, sferturile pe 5 si 6 mai, semifinalele…

- In izolare, fotbalul se pune in mișcare… de acasa! SuperCupa #JucamDeAcasa, cel mai mare turneu de fotbal virtual din Romania, organizat de Federația Romana de Fotbal Virtual, a debutat pe 21 aprilie cu meciurile din prima runda a fazei grupelor. Se va juca in sistem 11 vs. 11, pe PS4. Competiția, la…

- Primele meciuri ale SuperCupei #jucamdeacasa, turneul caritabil de FIFA20 11v11 organizat de Federatia Romana de Fotbal Virtual, au avut loc marti seara. Faza grupelor va avea loc in perioada 21-29 aprilie, optimile de finala sunt programate pe 2 si 3 mai, sferturile pe 5 si 6 mai, semifinalele pe 9…

- FRF, LPF, Federația Romana de Fotbal Virtual. Auzoizolarea a adus in prim plan competițiile de FIFA. Se organizeaza tot mai multe meciuri sau ligi de FIFA20, unele dintre ele putand fi vazute chiar la TV. Alex Radulescu, Andu mai simplu, e jucator profesionist și a vorbit pentru GSP.RO despre amploarea…

- Miercuri cu meciuri amicale pentru cele doua echipe ce reprezinta Timișoara in a doua liga a fotbalului romanesc. Ambele grupari au intalnit echipe de Liga a III-a, una din Romania, iar alta din Serbia. The post Ripensia face remiza cu Chișineu Criș, Politehnica invinge o echipa din Banatul Sarbesc…