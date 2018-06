Stiri pe aceeasi tema

- Selecționata Rusiei a facut spectacol in meciul de deschidere al Campionatului Mondial de Fotbal. Echipa antrenata de Stanislav Cercesov s-a impus cu scorul de 5-0 in meciul de deschidere al turneului cu Arabia Saudita.

- Ce n-au reușit proiectele de dezvoltare ale Turzii, pe fonduri europene, respectiv un consens politic in Consiliul Local Turda, a reușit ieri sportul, respectiv echipa de fotbal Sticla Arieșul Turda, care se afla in fața barajului de promovare in Liga 3 de fotbal, dupa un sezon excepțional, in care…

- FINALA ROLAND GARROS 2018. "Este turneul meu favorit, sunt fericita sa fiu in finala, abia astept sa joc in ultimul act", a declarat Stephens la Eurosport, dupa victoria cu Madison Keys. Americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe compatrioata ei Madison…

- De mult n-a mai cunoscut Sala Sporturilor o asemenea atmosfera, asa cum a fost duminica seara, la meciul dintre nationalele feminine de handbal ale Romaniei si Portugaliei, ultimul din grupa de calificare la Campionatul European ce va fi gazduit de Franta, in luna decembrie! Aproximativ 2.000 de spectatori,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 33 WTA si favorita 31, a produs șocul turneului in turul trei la simplu la Roland Garros! Ea a eliminat-o pe Elina Svitolina, numarul 4 mondial si cap de serie 4. Nu doar ca e cea mai mare preformanța sporiva din cariera jucatoarei de 30 de ani, dar, dupa acest meci, romanca…

- Real Madrid și Liverpool se vor intalni sambata de la ora 21:45 in finala UEFA Champions League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV, TV Telekom Sport și LookTV. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, vede ceea ce e evident pentru toți, inclusiv pentru Zinedine Zidane. In faza ofensiva,…

- Heidelberger RK – Timisoara Saracens, in Continental Shield la rugby. Returul barajului e sambata, in Germania, de la ora 16.00. Foto: Leczki Jozsi/ sporttim.ro In turul de pe Bega, Timisoara Saracens – Heidelberger Ruderklub 26-20, in Continental Shield la rugby Meciul din Germania a partida decisiva…

- Meciul de fotbal SSC Farul Progresul 1944 Spartac, jucat astazi la Constanta, pe stadionul Farul, in seria secunda a Ligii a 3 a, s a incheiat la egalitate, 1 1. Pentru SSC Farul a marcat Tudorica in minutul 1, iar oaspetii au punctat prin Stanciu in minutul 59. Atmosfera a fost foarte frumoasa, numerosul…