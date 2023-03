ACRAZE a lansat single-ul “Take Me Away”. ACRAZE, care a caștigat locul 1 in topul Billboard’s Top New Dance/Electronic Artists 2022 de la sfarșitul anului, invita fanii pe ringul de dans cu banger-ul „Take Me Away”. Eșantionul vocal și titlul sunt preluate din refrenul hitului lui Natasha Bedingfield din 2008, „Pocketful Of Sunshine”, care a ocupat primul loc in topul Billboard’s Dance Club Songs și a intrat in top 5 din topul Hot 100. „Am crescut ascultand-o pe Natasha Bedingfield, așa ca am fost foarte incantat sa obțin aprobarea ei pentru aceasta melodie”, spune ACRAZE. „Am inceput sa lucrez…