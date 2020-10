Stiri pe aceeasi tema

- Cei 27 si-au dat acordul unei continuari - timp de inca doua saptamani - a negocierilor UE cu Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie dupa Brexit, a anuntat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce premierul britanic Boris Johnson a amenintat ca nu vor mai avea loc negocieri…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca negociatorii europeni se vor deplasa la Londra saptamana viitoare pentru a intensifica negocierile in vederea incheierii unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit, dupa ce summitul european desfasurat joi si vineri a lasat…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, care se reunesc joi la Bruxelles, sunt decisi sa-si exprime fermitatea cu privire la relatia post-Brexit cu Londra, in pofida presiunilor premierului britanic Boris Johnson, care lasa sa planeze amenintarea unei opriri a negocierilor, comenteaza AFP. Premierul…

- Negociatorii britanic, David Frost, și cel european, Michel Barnier, s-au desparțit vinerea trecuta, la finele celei de a 9-a runde de negocieri post-Brexit cu constatarea unor divergente discutate și rasdiscutate de-a lungul tuturor intalnirilor lor de la Londra și Bruxelles fara a se fi ajuns la o…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, semnat in ianuarie, nu poate fi modificat unilateral, potrivit AFP. "Este imposibil sa fie modificat unilateral, sa se ignore sau sa nu i se mai aplice dispozitiile.…

