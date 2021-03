Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a publicat luni sinteza raportului Corpului de control in urma verificarilor la Metrorex. Potrivit documentului, in anul 2020, toti angajatii companiei au primit spor de metrou, ceea ce a fost o masura abuziva, intrucat acest spor de metrou trebuia sa se acorde (in cuantum…

- Acordarea sporului de metrou, care poate ajunge la 40% din salariul de baza, pentru toti angajatii din Metrorex a fost abuziva intrucat nu au fost prevazute cu claritate conditiile necesare a fi indeplinite si nu s-a tinut cont de faptul ca nu toti salariatii lucreaza in conditii deosebite, se arata…

- In cursul zilei de luni, 22 februarie a.c., peste 17.700 polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, pompieri, precum și angajați de la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, Ministerul Sanatații, Ministerul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, nu s-a intalnit inca de la preluarea mandatului, adica de 50 de zile, cu reprezentantii "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), iar daca blocajul dialogului social va continua, acesta va avea ca efect blocajul activitatii la metrou,…

- Sindicalisti de la metrou au pichetat Ministerul Transporturilor Foto: Arhiva Câteva zeci de sindicaliști de la metrou au protestat astazi la Ministerul Transporturilor. Nemulțumirile lor au fost legate de deficitul de personal specializat, bugetul alocat întreținerii…

- Media salariilor de la metrou nu depașește suma de 7000 lei/luna, iar ministrul Transporturilor, Catalin Drulam are situația reala, care i-a fost prezentata de catre conducerea executiva a Metrorex SA, arata un comunicat al sindicatului USLM din Metrorex. „Nu sindicaliștii și liderii acestora…

- Da, e adevarat. O sa avem o noua stație de metrou in București. Va fi o stație la suprafața, intre stația Berceni și Șoseaua de Centura. Ministerul Transporturilor și Metrorex au semnat un contract de finanțare, spun cei de la Agerpres. Cam cand se va termina de construit? Cel puțin pe hartie scrie…