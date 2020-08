Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul ministrului insarcinat cu Afaceri Europene Michael Roth deplange, in acest interviu, realizat marti prin videoconferinta la Berlin, faptul ca Guvernul lui Boris Johnson ”pare sa nu fie interesat sa discute mai mult probleme de securitate si politica extrena” cu UE, a carei presedintie semestriala…

- Adjunctul ministrului insarcinat cu Afaceri Europene Michael Roth deplange, in acest interviu, realizat marti prin videoconferinta la Berlin, faptul ca Guvernul lui Boris Johnson ”pare sa nu fie interesat sa discute mai mult probleme de securitate si politica extrena” cu UE, a carei presedintie semestriala…

- Guvernul britanic condus de Boris Johnson pare sa admita ca Marea Britanie nu va ajunge curand la un acord cu Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de The Telegraph și Mediafax.

- Germania va continua sa militeze pentru încheierea unui acord cu Marea Britanie pâna la finalul anului dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca și pentru un scenariu fara o înțelegere, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters.„Progresul…

- Marea Britanie vrea sa aiba o relatie comerciala cu Uniunea Europeana care este prea apropiata de cea a unui stat membru UE, a declarat miercuri negociatorul sef pentru Brexit Michel Barnier, cerand Londrei sa-si ajusteze cererile in cele patru luni ramase pentru a ajunge la un acord, relateaza Reuters,…

- Marea Britanie vrea sa aiba o relatie comerciala cu Uniunea Europeana care este prea apropiata de cea a unui stat membru UE, a declarat miercuri negociatorul sef pentru Brexit Michel Barnier, cerand Londrei sa-si ajusteze cererile in cele patru luni ramase pentru a ajunge la un acord, relateaza Reuters.…

- Germania a lansat joi un apel catre Regatul Unit pentru a avea o ''abordare mai realista'' in negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, aflate in prezent in impas, transmite AFP potrivit Agerpres. Nu este posibil pentru britanici sa aiba in acelasi timp ''o suveranitate deplina si un acces total…

- Înaintea unei saptamâni cruciale pentru negocierile postBrexit, Michel Barnier, negociatorul șef al UE, a subliniat, într-un interviu acordat duminica ziarului britanic The Times, ca „timpul se scurge”, avertizând Regatul Unit ca nu va exista un acord daca Londra…