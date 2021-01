Stiri pe aceeasi tema

- Fostul impresar Victor Becali a comentat posibilitatea ca Dennis Man (22 de ani) sa fie transferat de Parma de la FCSB. Varul lui Gigi Becali spune ca italienii au oferit 13 milioane de euro + doua in bonusuri! Parma insista pentru Dennis Man, fotbalistul roman al anului 2020 in Ancheta Gazetei Sporturilor.…

- Parma insista pentru transferul lui Dennis Man (22 de ani) și a facut o noua oferta pentru extrema de la FCSB. Dupa ce Gigi Becali a refuzat oferta de 10 milioane de euro, Parma a facut azi o noua oferta pentru golgeterul Ligii 1. Din informațiile GSP.ro, italienii au oferit, pe langa cele 10 milioane…

- Parma, ocupanta penultimului loc din Serie A, a facut luni seara o oferta pentru Dennis Man (22 de ani), golgeterul lui FCSB, in valoare de 10 milioane de euro. Gigi Becali nu a fost de acord cu acest preț, chiar daca italienii erau de acord sa lase și procente la revanzare roș-albaștrilor. ...

- Jurnalistul italian Gianluca DiMarzio a anunțat ca Parma il va aduce pe Vasilis Zagaritis, de la Panathinaikos. Mutarea lui Zagaritis, 19 ani, in Serie A inseamna ca gruparea la care evolueaza portarul roman Ionuț Radu nu ar mai fi interesata de transferul lui Dennis Man, 22 de ani, de la FCSB, cei…

- Valentin Mihaila ar putea sa mai aiba un coleg roman la Parma pana la finele lunii. Echipa ajunsa pe penultimul loc in Serie A e disperata sa-și intareasca atacul și a intensificat tratativele pentru a-l transfera pe Dennis Man (22 de ani) de la FCSB. ...

- Florin Gardoș (32 de ani) a vorbit despre șansele lui Dennis Man (22 de ani) de a ajunge la o echipa puternica din vestul Europei. „De ce nu? Are calitati si probabil in momentul de fata e cel mai bun jucator din campionatul intern. Si a in forma mare in turul campionatului, Parma a mai luat un roman,…

- Parma il urmarește in aceasta perioada pe Dennis Man, cel mai bun fotbalist din Liga 1. Site-ul italian Tuttomercatoweb susține ca „transferul unei extreme care sa creasca viteza pe banda e prioritara”. Directorul sportiv Marcello Carli e interesat de Man. Ales fotbalistul anului in ancheta Gazetei…

- Tehnicianul dinamovist Cosmin Contra nu crede ca va mai sta pe banca la meciul cu FC Arges, de vineri, din etapa a XII-a a Ligii I, potrivit news.ro. ”Sincer, nu stiu cand voi pleca. Am si eu un termen, mi-au zis avocatii. Daca joi va fi ultima zi? O sa vorbesc si eu cu avocatul si daca intr-adevar…