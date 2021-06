Negocieri intre Parlamentul European (PE) si statele membre UE cu privire la o reforma a PAC – care continua vineri – au inceput in urma cu aproape trei ani. Aceste negocieri s-au impotmolit in problema repartizarii unor fonduri in valoare de 387 de milioane de euro, prevazute in perioada 2021-2027 – care reprezinta o treime din bugetul global al UE. Unul dintre obiective este atragerea unor subventii mai mari catre exploatatii mici, in locul sustinerii marilor intreprinderi agroindustriale. Noua PAC prevede totodata un sistem de ajutoare comunitare mai favorabil mediului, prin reglementari care…