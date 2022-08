Acord major între SUA şi China în domeniul auditului, într-o dispută care risca să scoată companiile chineze de pe Wall Street Autoritatile de reglementare din SUA au cerut de mai bine de un deceniu acces la documentele de audit ale companiilor chineze cotate la bursa in SUA, dar Beijingul a fost reticent in a lasa autoritatile de reglementare din strainatate sa ii inspecteze firmele de contabilitate, invocand preocupari de securitate nationala. Acordul marcheaza un dezghet in relatiile dintre SUA si China si vine ca o usurare uriasa pentru sute de companii chineze, investitorii lor si bursele din SUA, oferind Chinei sansa de a pastra accesul la cele mai profunde piete de capital din lume. In lipsa unui acord, aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

