Stiri pe aceeasi tema

- Maine, pe data de 2 mai 2024, este Vinerea Mare. In randurile de mai jos iți vom spune 10 mesaje pentru aceasta zi speciala. Iata ce se ureaza in aceasta zi sfanta, dar și ce tradiții și obiceiuri se respecta!

- Mesaje, felicitari, SMS-uri și urari de Florii. Transmite-le un gand frumos celor dragi. De Florii, o mulțime de romani iși serbeaza ziua de nume. Sigur ai și tu un prieten, ori o ruda care poarta numele de Florin, Florina, sau alte nume de floare. Astfel, este esențial sa transmiți un gand frumos de…

- Mesaje transmise prin sistemul Ro-Alert in Timișoara. marți dimineața, in contextul avertizarii meteorologice de tip cod galben de vreme rea emise de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Concurs de mesaje și logo-uri pe tema siguranței școlare, intre elevii din județ. Polițiștii din Alba le-au oferit premii Elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos, coordonați de profesoara Cecilia Griuian, au fost desemnați caștigatori ai concursului de mesaje și logo-uri organizat…

- An de an, la data de 25 martie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox, și anume Buna Vestire. Aceasta zi este sarbatorita de creștinii ortodocși la data de 25 martie și este prima sarbatoare inchinata Maicii Domnului. Iata cateva mesaje și urari pentru ziua sfanta de…

- Felicitari romantice, declaratii de dragoste de ziua indragostitilor la romani • Mesaje de Dragobete 2024 | teiusinfo.ro Sarbatoare cu data fixa in traditia romana, Dragobetele este sarbatorit in fiecare an in 24 februarie, fiind un bun prilej in care iti poti arata iubirea fata de persoana iubita.…

- Ziua de 14 februarie marcheaza doua sarbatori importante. Una dintre ele este aniversarea persoanelor care poarta numele Sfantului Valentin, iar cea de-a doua este Ziua indragotiților, sarbatorita la nivel mondial. Iata ce urari poți transmite celor dragi, daca sarbatoresc onomastica.