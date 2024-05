Stiri pe aceeasi tema

- 8 mai 2024: COD GALBEN de vreme rea in Alba și alte județe din țara. Averse torențiale, descarcari electrice, grindina și vant, pana la ora 23.00 8 mai 2024: COD GALBEN de vreme rea in Alba și alte județe din țara. Averse torențiale, descarcari electrice, grindina și vant, pana la ora 23.00 Meteorologii…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora. Meteorologii au emis un cod galben pentru intensificari de vant. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora ramane in vigoare atenționarea.

- Alerta ANM in Romania! Vești proaste pentru romanii care așteptau soarele inainte de 1 Mai. Meteorologii au anunțat extinderea ploilor și vijeliilor in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile vor scadea brusc in perioada urmatoare. Iata ce zone sunt afectate.

- Meteorologii romani au emis o atenționare de Cod galben de ninsori puternice in mai multe județe. Astfel, atenționarea valabila pentru Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura, va intra in vigoare astazi, la ora 18:00, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie din Romania. {{742000}}Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca o masa de aer cu praf saharian va traversa miercuri și joi Romania. Potrivit specialistilor ANM, in noaptea de joi spre vineri, aceasta masa de aer va depași aria geografica a tarii noastre și se va regasi deasupra Marii Negre și Ucrainei. Astfel,…

- Specialiștii Administrației de Meteorologie au emis o informare meteo de vreme rea care vizeaza toata Romania. Meteorologii anunța ca pana vineri seara vantul va sufla cu putere in aproape toata țara, iar ploile vor pune stapanire pe vestul, centrul și nordul teritoriului.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 21 martie 2024, o alerta de vreme rea. Un cod galben de intensificari de vant și viscol a intrat in vigoare in primele ore ale zilei, vizand mai multe județe din țara. Ceața este, de asemenea, intensa, iar condițiile meteo favorizeaza apariția…

- Duminica, 11 februarie 2024, meteorologii au emis doua avertizari de Cod galben pentru numeroase județe din Romania. Descopera cum se schimba vremea in orele urmatoare și la ce ar trebui sa ne așteptam.