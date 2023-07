Acord istoric pentru salvarea companiei Eurovita

Cei mai mari patru asiguratori din Italia si grupul german Allianz au convenit un acord de mai multe miliarde de dolari pentru salvarea companiei Eurovita, potrivit autoritatii italiene de reglementare IVASS, dupa luni de zile de munca in care institutia a intermediat un acord care implica si 25 de banci, transmite Reuters. La inceputul acestui an, Eurovita a devenit prima companie italiana de asigurari plasata sub administrare speciala, dupa ce a avut probleme din cauza dobanzilor mai mari. Asiguratorii Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita, UnipolSAI si Allianz vor infiinta o noua companie…