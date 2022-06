Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns, marti, la un acord cu Parlamentul European privind regulile comune pentru garantarea unui salariu minim care sa asigure „un nivel de trai decent”, transmite AFP, cu precizarea ca suma nu va fi neaparat aceeasi in toate tarile. Textul prevede…

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe, a fost prezent, la Paris, la seminarul „Atractivitatea Romaniei in contextul european actual”. In cadrul evenimentului, la care au mai luat parte președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, și senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș, s-a discutat despre…

- Comisia va oferi sprijin tehnic pentru a ajuta 17 state membre sa iși elimine treptat dependența de combustibilii fosili ruși, in conformitate cu planul REPowerEU pentru o energie mai accesibila, mai sigura și mai durabila. Expertiza tehnica va sprijini statele membre sa identifice și sa puna in aplicare…

