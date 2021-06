Acord între Renault şi sindicatele franceze privind munca de acasă a mii de angajaţi, timp de până la trei zile pe săptămână Noile decizii referitoare la munca vor fi aplicate in mai multe etape, incepand din septembrie 2021, a anuntat Renault, care a adaugat ca va oferi sprijin si training in privinta muncii de la distanta. Sistemul hibrid va fi voluntar si va consta in munca de acasa timp de doua zile pe saptamana, a treia zi fiind a latitudinea managerului, a adaugat Renault. Compania anticipeaza ca 20.000 de angajati din Franta vor avea dreptul sa beneficieze de aceasta oferta de a munca de la distanta, cu exceptia celor care lucreaza direct in productie. Grupul concurent Stellantis, producatorul automobilelor Peugeot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto francez Renault a semnat vineri un acord cu sindicatele din Franta care va permite mai multor mii dintre angajatii sai sa lucreze de acasa timp de maximum trei zile pe saptamana, transmite Reuters.

- Constructorul auto francez Renault a semnat vineri un acord cu sindicatele din Franta care va permite mai multor mii dintre angajatii sai sa lucreze de acasa timp de maximum trei zile pe saptamana, transmite Reuters, citat de agerpres. Noul program de munca va fi introdus in mai multe etape, incepand…

- La 6 ani de la scandalul Dieselgate, in care Volkswagen a recunoscut ca a utilizat soft-uri care pacaleau testele de emisii, alți trei producatoi auto au intrat in colimatorul autoritaților. Stellantis a a anuntat ca subsidiara sa franceza, Citroen, a fost pusa sub acuzare de autoritatile judiciare…

- Citroen, subsidiara franceza a producatorului auto Stellantis, a anuntat joi ca a fost pus sub acuzare de autoritatile judiciare franceze pentru inselarea consumatorilor, in urma scandalului Dieselgate, transmite Reuters. Renault, Peugeot si Volkswagen sunt celelalte trei marci producatoare de automobile…

- Producatorul auto Stellantis a anuntat joi ca subsidiara sa franceza, Citroen, a fost pusa sub acuzare de autoritatile judiciare franceze pentru inselarea consumatorilor, in urma scandalului emisiilor (Dieselgate), transmite Reuters. Citroen va trebui sa constituie un depozit de opt milioane…

- Producatorul auto Stellantis a anuntat joi ca subsidiara sa franceza, Citroen, a fost pusa sub acuzare de autoritatile judiciare franceze pentru inselarea consumatorilor, in urma scandalului Dieselgate, transmite Reuters. Renault, Peugeot si Volkswagen sunt celelalte trei marci producatoare de automobile…

- Compania-mama a Citroën, a anuntat joi, dupa Renault, marti, si Peugeot si Volkswagen, miercuri, ca a fost incuplata în Franta în scandalul „Dieselgate”, cu privire la ”înselatorie”, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro„Automobiles Citroën…

- Grupul constructor de automobile Renault a anunțat marți ca este pus sub acuzare in Franța, in ancheta privind fraudarea controalelor antipoluare a unor generații anterioare de motoare diesel. Renault contesta insa ca ar fi comis infracțiunea respectiva și reamintește ca vehiculele sale nu sunt echipate…