- Germania trebuie sa comande rapid noi tancuri Leopard pentru a le inlocui pe cele care vor fi livrate Ucrainei, a declarat miercuri ministrul Apararii, Boris Pistorius, adaugand ca nu ii pasa de unde vin banii, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

- Produsul intern brut a scazut cu 0,2% fata de trimestrul anterior, in termeni ajustati, a declarat biroul federal de statistica.Un sondaj Reuters in randul analistilor estimase ca economia va stagna.In trimestrul precedent, economia germana a crescut cu 0,5%, potrivit datelor revizuite in sens pozitiv,…

- Cele doua companii s-au confruntat in instanta de luni de zile privind impactul asupra sigurantei al exfolierii vopselei, care a expus coroziunea sau golurile dintr-un sub-strat de protectie metalica impotriva trasnetului. In centrul carcasei se afla un sandwich de folie de cupru, intre fuzelajul de…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala" a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, ministerul apararii, citat de Reuters.

- Franta are in plan sa negocieze unele scutiri de la taxele si limitele impuse de legea americana antiinflatie, dar Europa trebuie sa actioneze pentru a proteja interesele economice ale blocului, a declarat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a apreciat ieri,, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” conditiile avansate de Ucraina pentru inceperea convorbirilor care sa duca la incheierea razboiului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „Toate problemele provin din partea ucraineana,…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a solicitat sambata tarilor din Asia de Sud-Est sa ia toate masurile posibile pentru a impiedica Rusia sa faca ”jocurile foametei”, referindu-se la acordul privind exportul de cereale ucrainene, care ar putea sa expire saptamana viitoare, relateaza Reuters.…

