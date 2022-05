Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Apararii roman si portughez, Vasile Dincu si Helena Carreiras, au semnat, joi, la Bucuresti, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind cooperarea in domeniul apararii. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, ‘noul acord va contribui atat la extinderea…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a participat joi, 19 mai, in cadrul delegatiei conduse de Prim ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, la discutiile prilejuite de vizita in tara noastra a premierului Republicii Portugheze, Antonio Costa. In cadrul discutiilor au fost abordate subiecte referitoare…

- Presa rusa nu duce insa lipsa de articole pe tema conflictului din Ucraina și este de ajuns sa citam doar titlurile unora dintre ele. Cum ar fi „Vestul este un Titanic care se scufunda și puțini oameni mai vor sa parieze pe el”, dupa cum titreaza cotidianul moscovit Pravda, citand un analist cu un…

- „Exista o ingrijorare fundamentala, care este una de baza, pe care o luam in calcul din punct de vedere al apararii și militar – aceea ca Rusia (…) faptul ca a ocupat Insula Șerpilor, la 22 de mile de granița Romaniei. Asta inseamna ca, in acest moment, interesele noastre de securitate sunt afectate,…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Președinții Romaniei și ai Republicii Moldova, Klaus Iohannis și Maia Sandu, precum și cele doua parlamente, sunt invitați de reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor sa inițieze cat mai rapid discuții și negocieri pentru a deschide calea reunirii celor doua state locuite majoritar de romani.…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 1 martie 2022, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi sunt evoluțiile privind situația de securitate euroatlantica in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei și masurile pentru gestionarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu omologul sau din Republica Elena, Kyriakos Mitsotakis, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, ca, avand in vedere contextul de securitate complicat din imediata noastra vecinatate, nu putea lipsi de pe agenda situatia de securitate…