- Echipa de negociatori a Parlamentului European, condusa de eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), a ajuns, in cursul nopții, la un acord final cu delegația Consiliului Uniunii Europene asupra Bugetului european pentru anul 2024.Acordul final prevede creșteri de alocari in domeniile și programele…

- Plenul Parlamentului European a votat astazi, cu 424 voturi „pentru”, 101 „impotriva” și 102 abțineri, raportul eurodeputatului Siegfried Mureșan (PPE / PNL) privind poziția Parlamentului asupra Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2024.In poziția adoptata, Parlamentul susține creșterea alocarilor…

- ”Am votat Platforma "STEP" care va genera 160 de miliarde de euro in tehnologiile-cheie ale Europei”, anunța europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pe pagina sa de facebook. ”Performanța economica a Europei și bunastarea noastra, a tuturor, vor depinde de cat de bine vom performa pe plan global…

- Deputatul european Siegfried Mureșan, in plenul Parlamentului European: "Cerem inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana pana la finalul acestui an! Este ceea ce noi, Parlamentul, vom solicita in rezoluția despre Republica Moldova pe care o vom adopta joi in…

- Comisia pentru bugete din Parlamentul European a votat aseara pachetul de amendamente la Bugetul Uniunii Europene (UE) din 2024, in forma propusa de deputatul european Siegfried Mureșan. In calitate de negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul UE de anul viitor, Siegfried Mureșan a…

- Parlamentul European va organiza o dezbatere și va adopta o rezoluție cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, in sesiune plenara, in luna octombrie, anunța europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. ”Decizia a fost luata de Conferința Președinților Grupurilor Politice din Parlamentul…

- Siegfried Mureșan: Am transmis astazi ferm Consiliului Uniunii Europene ca Parlamentul European nu va accepta taierile propuse la Bugetul UE pentru 2024Deputatul european Siegfried Mureșan: "Am transmis astazi ferm Consiliului Uniunii Europene ca Parlamentul European nu va accepta taierile propuse…

- Siegfried Mureșan, la dezbaterea privind Starea Uniunii: Trebuie sa modificam bugetul multianual al UE și sa incepem negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova/ Trebuie sa ne asiguram ca cerealele din Ucraina ajung acolo unde este nevoie și nu afecteaza fermierii din Europa Centrala și…