- Miniștrii UE au ajuns la un acord privind actualizarea normelor pentru facilitarea liberei circulații in UE in condiții de siguranța in timpul pandemiei de COVID-19. Acordul vine ca urmare a propunerii Comisiei din 25 noiembrie 2021. Salutand adoptarea propunerii de catre Consiliu, comisarul pentru…

- Ministrii UE au ajuns marti la un acord privind actualizarea normelor pentru facilitarea liberei circulatii in UE in conditii de siguranta in timpul pandemiei de COVID-19, acordul venind ca urmare a propunerii Comisiei din 25 noiembrie 2021, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Salutand…

- Varianta Omicron a adus pandemia COVID intr-o noua faza și ar putea pune capat acesteia in Europa, a declarat, duminica, directorul Organizației Mondiale a Sanatații pentru Europa. „Este plauzibil ca zona sa se indrepte catre un fel de final de pandemie”, a declarat Hans Kluge pentru AFP intr-un interviu,…