Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit luni, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun, anunța MAE, intr-un comuicat de presa. Aurescu i-a transmis „aprecierea parții romane pentru activitatea (...) pe parcursul mandatului acestuia la București,…

- ”A fost o lectie, o alegere, oamenii au votat. Am auzit unele lucruri spuse de membrii AUR. Sper ca am inteles prost, dar SUA, Guvernul din Romania si majoritatea oamenilor din Romania au toleranta, respect pentru oameni si decenta. Oamenii care nu suporta aceste principii nu au suportul nostru”, a…

- Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a avut o intalnire de lucru cu o delegație a Eximbank USA, condusa de presedintele Eximbank USA, Kimberly Reed. La aceasta intalnire au participat și E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București și Adrian Constantin Volintiru,…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire de lucru…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, remis miercuri AGERPRES. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire…

- Rachetele americane HIMARS ne fac inexpugnabili pe „flancul de Est” Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman , a apreciat joi, la Baza Aeriana 57 de la Mihail Kogalniceanu, determinarea Romaniei de a-si consolida capacitatea de aparare prin achizitionarea tehnicii moderne pentru indeplinirea…

- Doar 5% din cele 2,7 milioane de apartamente amplasate in blocuri de locuit din Romania sunt modernizate energetic prin izolare termica, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, publicat in dezbatere de…