Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau a semnat un acord de colaborare cu Asociația Naționala pentru Turism Receptor din Republica Moldova (ANTRIM), care iși propune sa dezvolte activitați de promovare a orașului pentru a atrage cat mai mulți turiști

- Un acord de colaborare a fost semnat intre Mitropolia Chisinaului si a Intregii Moldove si Ministerul Apararii. Potrivit Ministrului Victor Gaiciuc, acordul are drept scop promovarea educației spirituale și asistenței religioase a angajaților instituțiilor subordonate Ministerului Apararii.

- Așa cum trasa președintele Eugen Tomac, la intalnirea cu conducerile tuturor filialelor din țara, la Sinaia, și cum accentua Traian Basescu in emisiunile televizate, pentru a avea o șansa, la alegerile locale, in fața unui PSD furibund, dezlanțuit, care-jucandu-și chiar existența, ca partid-va apela…

- Cele doua Organizații reprezentative care activeaza in sprijinul fermierilor din Romania, respectiv Federația Naționala a Producatorilor din Agricultura, Industria Alimentara și Servicii Conexe din Romania „PRO AGRO” și Liga Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania –”LAPAR” au decis semnarea…

- Republica Moldova in anul 2019 a trecut de primul milion de unitați de transport inregistrate, dintre care 650 de mii sunt autoturisme. In anul 2020 din numarul total de autoturisme din Republica Moldova circa 195 de mii vor fi inregistrate in Chișinau cea ce este de 40 de ori mai mult decat acum 50…

- Primaria Bucuresti a reactionat „in legatura cu informatiile eronate difuzate in ultimele zile in spatiul public, referitoare la vizita oficiala a viceprimarului general, Aurelian Badulescu, la Chisinau”, si a facut mai multe precizari.

- Companii de furnizare a gazelor naturale din Ucraina și Republica Moldova au semnat un accord privind asigurarea tranzitului de gaze catre Republica Moldova. Anterior, Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind tranzitul gazelor naturale pe teritoriul ucrainean pentru anul 2020, asta deși Kievul…

- Operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Romania si Ucraina au semnat un acord de interconectare care permite furnizarea gazelor din Turcia si sudul Europei catre Ucraina si Republica Moldova, a anuntat miercuri compania ucraineana, transmite Reuters. Conform Planului de Dezvoltare…