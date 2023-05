Acoperișul unui bloc în flăcări. Zeci de persoane s-au autoevacuat Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața intr-un bloc din Lupeni. Potrivit ISU Hunedoara, incendiul a cuprins acoperișul. La fața locului intervine Detașamentul de pompieri Petroșani cu trei echipaje de stingere, un echipaj SMURD și o Ambulanța. 30 de locatari s-au autoevacuat. Incendiul a fost lichidat la ora 07:28, iar pompierii acționeaza in continuare pentru inlaturarea […] Articolul Acoperișul unui bloc in flacari. Zeci de persoane s-au autoevacuat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața intr-un bloc din Lupeni, județul Hunedoara.Potrivit ISU Hunedoara, incendiul a cuprins acoperișul unui bloc cu trei etaje din Lupeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Incendiu garsoniera Sighetu Marmatiei. Intervine Detasamentul Sighet cu 2 echipaje de stingere si un echipaj de prim ajutor SMURD. Incendiul a fost lichidat partial de catre proprietar, pana la ajungerea fortelor de interventie. Au ars doar obiecte de mobilier. 5 persoane din bloc s-au autoevacuat.…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la un autobuz aflat in mers, la Oradea, soferul oprind autovehiculul chiar in fata unitatii de pompieri. Cei aproximativ 20 de calatori au reusit sa iasa singuri din autobuz, fara a exista persoane ranite. "In dimineata zilei de joi, 23 martie a.c., in jurul orei 08.05,…

- Peste 50 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de salvamontistii din tara, 19 dintre acestea ajungand la spital pentru ingrijiri medicale, informeaza luni dimineata Salvamont Romania. Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 49 de apeluri…

- FOTO| INCENDIU la Lunca Arieșului: O cabana a fost mistuita de flacari. 4 persoane s-au autoevacuat Un INCENDIU a izbucnit sambata noaptea la Lunca Arieșului:. O cabana a fost mistuita de flacari, iar 4 persoane s-au autoevacuat. Stația de pompieri Campeni in cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda…

- Un numar de 29 de apeluri la 112 au fost inregistrate, in judetul Hunedoara, in urma cutremurului de marti. Jumatate dintre acestea anuntau atacuri de panica, iar cealalta jumatate anuntau producerea de pagube la cladiri. „La dispeceratul integrat 112, au fost inregistrate 29 de solicitari…

- Un incendiu a izbucnit la o boxa in subsolul unui bloc de locuinte din municipiul Iasi, str. Gheorghe Doja. Au intervenit Detasamentul 2 de Pompieri Iasi cu 3 autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma, o auto platforma pentru salvari de la inaltime si un echipaj de prim ajutor calificat.…