Acoperișul unei anexe gospodărești în flăcări! Pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Gornești, unde a ars aproximativ 20mp din acoperișul unei anexe gospodarești, infoprmeaza ISU Mureș, foto arhiva

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in aceasta dupa-masa la o magazie din localitatea Valenii de Mureș, nr.33. Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de cca 15mp, fara pericol de propagare, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva

- Pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata au reușit sa lichideze incendiul izbucnit intr-o casa de locuit din localitatea Ghindari. Flacarile au mistuit acoperișul casei și o camera de 20mp, din fericire incendiul nu s-a soldat cu victime omenești, informeaza ISU Mureș.

- Pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit la stingerea unui incendiu cu degajare de fum in podul unei hale din localitatea Ibanești. Au ars 10mp dintr-o magazie construita din panouri sandwich și un polizor aflat in magazie. Din fericire nu au fost victime, iar focul a fost lichidat,

- In cursul acestei dimineți, ora 04:50, pompierii din cadrul ISU Mureș au fost solicitați sa intervina in cazul producerii unui incendiu la o casa de locuit in localitatea Chiheru de Sus, strada Principala. S-au deplasat la locul solicitat și au intervenit pentru stingerea incendiului, pompierii militari

- In aceasta seara un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al unei autoutilitare aflata pe raza localitații Santu din județul Mureș. Pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit, au localizat apoi au stins incendiul. Pe durata intervenției circulația se desfașura alternativ pe un

- Patru tone de porumb, trei solarii, doua anexe gospodaresti, dar si trei camere si acoperisul unei case au fost mistuite de flacari in comuna Matca, intr-un incendiu izbucnit, marti, din cauza unui scurtcircuit, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate,

- Ploile torențiale au produs inundații la trei gospodarii in localitatea Suseni. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Reghin, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva

- In urma ploilor abundente care au inundat strazi și gospodarii in județul Mureș, azi a mai fost inundat și un beci in municipiul Reghin, pe strada Simion Barnuțiu. Pentru evacuarea apei au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Reghin. Foto arhiva