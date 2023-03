Stiri pe aceeasi tema

- Copaci doborati, masini avariate si acoperisuri smulse. Vantul puternic a facut prapad pe mai multe strazi din Capitala.Primaria Chișinau anunța ca toate serviciile municipale se afla in teren pentru inlaturarea consecințelor avariilor provocate de vantul puternic.

- Astazi vremea se va raci accentuat, cerul va fi mai mult noros in sudul, centrul si in zona de deal din vestul țarii. Vantul va avea intensificari temporare in partea de vest, cu rafale de peste 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 grade la Cluj si 10 in sudul țarii.***In București…

- Astazi vremea va fi calda. Cerul va avea innorari si va ploua in vestul si centrul tarii. Ploile vor vor fi insoțite și de descarcari electrice, iar izolat cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp, mai ales in Banat si la munte. Vantul va avea intensificari in zonele joase, cu viteze de peste 50 km/h.…

- Dambovițenii au parte de un inceput de weekend cu vreme destul de capricioasa. Chiar daca soarele iși face subtil simțita prezența, meteorologii anunța ca șansele de precipitații sunt destul de mari, in special in a doua parte a zilei. Temperaturile nu vor depași 12 °C, iar vantul va sufla cu putere…

- Cutremurul care a zguduit puternic Romania astazi, 14 februarie, a lasat in urma mai multe pagube materiale. Astfel, numeroase cladiri si autoturisme au fost avariate in zonele in care seismul s-a simtit cel mai puternic.

- Astazi cerul va fi temporar noros in regiunile estice, iar seara va ninge in Crisana, Transilvania, Maramures și local in Banat. Trecator, in vestul tarii vor fi si precipitatii slabe sub forma de lapovita ce vor putea favoriza depuneri de polei. Vantul va avea intensificari in nord-vestul si centrul…

- DN 73A, spre stațiunea Rașnov, a fost blocat in aceasta dimineața de un copac care s-a prabușit pe carosabil. Trunchiul era marcat de reprezentanții DRDP Brașov și urma sa fie taiat de angajații de la ocolul silvic. In cadere copacul a avariat doua mașini care erau in trecere. Este blocat și un drum…

- Gerul naprasnic care a lovit nordul Statelor Unite a avut și o parte spectaculoasa. Adevarate sculpturi din gheața au aparut pe malul Marilor Lacuri, unde viscolul și valurile au contribuit la acest spectacol.