Acoperiș smuls de vânt, într-o comună buzoiană O familie din comuna Bisoca a ramas fara acoperiș deasupra capului, dupa ce vantul puternic de noaptea trecuta l-a smuls pur și simplu de pe casa. Autoritațile au promis ca se vor implica pentru sprijinirea familiei. Potrivit Instituției Prefectului județului Buzau, noaptea trecuta, o familie cu patru copii din satul Sarile, comuna Bisoca, a fost … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

