- Gigantul farmaceutic american Pfizer a dat in judecata guvernul polonez pentru neplata a 60 de milioane de doze de vaccin COVID-19 pe care Varsovia le-a comandat, dar pe care nu le-a mai ridicat, relateaza Radio Polonia si POLITICO.Este vorba despre recuperarea sumei de 1,4 miliarde de euro (6 miliarde…

- Gigantul farmaceutic american Pfizer trimite guvernul polonez in judecata pentru ca nu a onorat plațile celor 60 de milioane de doze de vaccin COVID-19, dezvoltate cu BioNTech. Cazul din instanța este cea mai recenta consecința a neplații facturii dupa contractul uriaș de vaccinuri COVID-19 negociat…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Maia Sandu, președinta Republicii Modova a afirmat ca obiectivul de aderare este 2030. ”Astazi este o zi istorica”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dupa anunțul…

- Austria a respins apelul presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Viena sa renunte la opozitia sa fata de aderarea Romaniei si a Bulgariei la Spatiul Schengen, sustinand ca extinderea in prezent a zonei de libera circulatie nu are niciun sens, relateaza joi Euractiv. In discursul sau…

- Ucraina intenționeaza sa dea in judecata Romania, dar și celelalte state membre ale UE din cauza restricțiilor impuse la exporturile sale de cereale și oleaginoase. Daca nu se renunța la aceste restricții in vigoare pana la 15 septembrie, Ucraina amenința UE cu actiuni in justitie la Organizația Mondiala…