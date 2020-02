Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre principalii beneficiari ai Mecanismului pentru o tranzitie justa, destinat sa ajute Europa sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050, potrivit estimarilor Comisiei Europene care au fost prezentate statelor membre UE, sustine Bloomberg. Potrivit…

- Compania olandeza pentru comenzi online de mancare Takeaway.com si-a asigurat preluarea firmei britanice Just Eat, cu o oferta de 6,2 miliarde de lire sterline (8 miliarde dolari), sub forma de actiuni, prin care va crea una dintre cele mai mari companii de livrare a mancarii la nivel mondial, transmite…

- Producatorul chinez de telefoane inteligente Xiaomi va investi peste 7 miliarde de dolari în inteligența artificiala și tehnologia 5G de-a lungul urmatorilor 5 ani, în contextul în care competiția din aceste sectoare se înasprește, transmite Reuters, citat de Mediafax. Directorul…

- CFR SA așteapta pierderi de aproape 155 mil. lei in acest an, de peste trei ori mai mari fata de estimarile din noiembrie CFR SA, compania de stat care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, estimeaza pierderi de 154,75 milioane lei in acest an, ca urmare a scaderii alocatiilor bugetare pentru…

- ​Gigantul de comerț online eBay a anunțat luni ca vinde o platforma online de comerț cu bilete la concerte și alte evenimente, StubHub, pentru suma de 4,05 miliarde de dolari, mult mai mult decât daduse pe ea în urma cu aproape 13 ani. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Un avocat american a fost gasit vinovat pentru rolul sau în înșelatoria OneCoin, criptomoneda virala și în România, prin care ar fi prejudiciat investitorii din întreaga lume cu peste 4 miliarde de dolari.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Procesatorul de plați online PayPal a ajuns miercuri la un acord pentru a achiziționa o platforma online de cumparaturi și recompense pentru consumatori, cu suma de aproximativ 4 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Întrebat daca ar vinde din nou Instagram, co-fondatorul Instagram și fostul CEO al companiei spune ca nu ar sta prea mult pe gânduri. "Când vine cineva și îți ofera 1 miliard de dolari pentru 11 persoane, ce spui?", a raspuns Kevin Systrom, în cadrul evenimentului…