- ADVERTORIAL. Societatea NESSI FOOD PLACE SRL anunța lansarea proiectului cu titlul ”NESSI FOOD”. Societatea, in calitate de Beneficiar, a incheiat contractul de finanțare nerambursabila nr. M2-3141/23.12.2020, cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Timișoara, in calitate…

- SC COMBUSTLEMN SRL, beneficiar al contractului de finanțare nr. 5511/20.05.2020, incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia,…

- Inființarea centrelor de vaccinare anti-COVID-19 va fi simplificata Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii. Foto: Arhiva. Ministerul Sanatatii vrea sa simplifice procedurile pentru înfiintarea si autorizarea centrelor de vaccinare anti-COVID-19. Autoritatile…

- Fitch: Un numar record de țari au intrat in incapacitate de plata in 2020, ne asteptam la mai multe cazuri de default in 2021. Datoriile suverane globale au crescut la 94% din PIB-ul mondial Cresterea record a datoriei guvernamentale la nivel global va afecta in mod disproportionat pietele emergente,…

- Data: 16.12.2020 Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: DIVERSIFICAREA ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC TRANSPORT STRADE CONSTRUCȚII SRL PRIN ACHZIȚIA DE UTILAJE Numele beneficiarului: TRANSPORT STRADE CONSTRUCTII SRL Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta…

- Locatia: Municipiul Tg Jiu, str. Ciocarlau nr. 36, Judetul Gorj SC CRILELMAR SRL, cu sediul in Municipiul Tg Jiu, str.Liviu Rebreanu nr. 2, Judetul Gorj, anunța finalizarea in data de 31.12.2020 a proiectului „Achizitie echipamente cu tehnologie moderna la SC CRILELMAR SRL ”, COD SMIS 112518, co-finantat…

- RENTUTIL SRL, cu sediul inMunicipiul Ramnicu Valcea, Str. Calea lui Traian,Nr. 284A, județul Valcea, cod poștal 240273, deruleaza, incepand cu data de 19.11.2020, proiectul „INVESTITII ALE FIRMEI SC RENTUTIL SRL”, cod SMIS 132304, in baza contractului de finanțare incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice,…

- UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA, cu sediul in Localitatea Craiova, str. Petru Rares, nr. 2, Judetul Dolj, a derulat, incepand cu data de 01.09.2016, proiectul „ GENOMICA FUNCȚIONALA IN INFECTII SEVERE/ FUSE”, cod SMIS 2014+ 103454, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala,…