Stiri pe aceeasi tema

- SCMU Craiova a sperat o repriza, dar apoi s-a vazut invinsa! Echipa feminina de handbal a pierdut meciul disputat miercuri seara, in Sala Polivalenta, impotriva campioanei Romaniei CSM București, scor 35-31, la capatul unui meci deschis, placut ochiului, in care echipa mai valoroasa s-a impus. Oltencele…

- Handbalistele de la SCMU Craiova revin in prim plan in acest an cu un meci extrem de important la Baia Mare. Partida va conta pentru etapa a 12-a din Liga Florilor, iar victoria poate readuce echipa lui Bogdan Burcea pe locul al doilea in clasament. Meciul este programat sambata, de la ora 17.30. Craiova…

- Adrian Marin Mititelu este patronul echipei de fotbal FC U Craiova 1948. La fel de cunoscut este și fiul sau, care iubește luxul și ii place sa se lafaie in bani. Adrian Mititelu Jr. a facut recent o achiziție cu care a surprins pe toata lumea: a platit 500 de mii de euro pentru o […] The post Fiul…

- LUPAC – Partida dintre FCU 1948 Craiova 2 și AFC Voința Lupac s-a incheiat cu victoria carașenilor cu scorul de 5-3! Astfel, echipa pregatita de Manu Mircea și-a luat revanșa, dupa ce oltenii s-au impus la Lupac, in tur, cu 3-1. Lupacul a ajuns la patru victorii consecutive! Voința s-a impus in aceasta…

- Craiova a fost desemnata, anul acesta, gazda celui mai frumos brad de Craciun din Europa. Nominalizarea este cu atat mai onoranta, cu cat Craiova este inclusa intr-o companie selecta a celor mai frumoși 25 brazi de Craciun din Europa, din piețe faimoase cum ar fi Londra, Viena, Varșovia, Budapesta,…

- Rapid s-a impus in deplasarea de la Craiova, scor 32-25, in runda cu numarul 11 din Liga Naționala de handbal feminin. Tot astazi, Dunarea Braila a trecut cu 38-37 de SCM Ramnicu Valcea. Rapid a confirmat forma buna aratata in ultimele saptamanii. In week-end au atins apogeul, o victorie 30-29 in fața…

- Derby-ul etapei a 11-a din Liga Florilor se joaca miercuri, la Craiova, intre echipa gazda, SCM , locul 2 in clasament, și ocupanta locului 3, Rapid. Craiova și Rapid inchid podiumul ligii feminine și se vor bate pentru cele 3 puncte in ultima etapa din acest an competițional. ...

- Investitiile din bani publici in sporturile de sala au reprezentat si reprezinta una dintre controversele principale in lumea sportiva. In ultima vreme s-au tot vehiculat anumite sume care au fost impartite, in special, in handbalul craiovean, mai exact la echipa feminina de handbal de la SCM, condusa…