Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au deblocat 100 de milioane de dolari pentru a ajuta China si alte tari in lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, relateaza AFP. Washingtonul ''este pregatit sa cheltuiasca pana la 100 de milioane de…

- Bilanțul morților de coronavirus a crescut cu 70 in 24 de ore, ajungand la 563, iar cel al bolnavilor, la 28.018, dupa ce inca 10 persoane au fost confirmate infectate pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, la bordul caruia sunt și 17 romani.E posibil insa ca bilanțul…

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Wuhan ar putea fi de circa 7 ori mai mare fata de cifrele raportate privind cazurile confirmate pana in prezent in China, sugereaza un studiu ... The post Cifre alarmante. Care ar fi de fapt numarul oamenilor infectați cu noul coronavirus appeared…

- La doar patru zile de la demararea lucrarilor la spitalul cu 1.000 de paturi din Wuhan in care vor fi tratați pacienți infectați cu coronavirus, proiectul prinde contur. Chinezii au promis ca lucrarile vor fi finalizate pe 3 februarie, anunta digi24.ro.

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- Potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, zeci de buldozere pregateau terenul pe care se va ridica spitalul, in acest oras cu 11 milioane de locuitori aflat in centrul epidemiei. Constructia ar urma sa fie gata intr-un ritm record pentru acest spital de 25.000 de metri patrati si cu o capacitate…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut miercuri in China, unde autoritatile au anuntat 9 morti si au avertizat ca virusul ar putea „suferi mutatii” si s-ar putea raspandi mai usor, informeaza AFP.