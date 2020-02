Achiziţia de autospeciale de supraveghere cu termoviziune pentru Poliţia de Frontieră, pe agenda şedinţei de guvern Guvernul ar putea lua in discutie in sedinta de miercuri un document referitor la achizitia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, echipamente care ar urma sa intre in dotarea Politiei de Frontiera.



Este vorba de o nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii privind achizitia echipamentelor mentionate.



Potrivit documentului mentionat, achizitia este necesara "in vederea executarii in cele mai bune conditii a activitatilor de control la frontiera Romaniei, dar si pentru aplicarea prevederilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

