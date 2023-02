Achitările, restituirile și prescripția au îngropat dosarele DNA La inceputul acestei luni, șeful DNA, procurorul salajean Crin Bologa, a prezentat bilanțul instituției pe anul trecut. In anul 2022, DNA a inregistrat cel mai mare numar de cauze cu soluții de trimitere in judecata (prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovației) de cand a fost inființata. In același timp, anul trecut judecatorii au dispus restituirea a mai multor dosare pentru refacerea cercetarii. LA DNA Cluj, cel mai important caz trimis in judecata a fost cel al fostului șef al IPJ Cluj, Mircea Rus, trimis in judecata pentru corupție. Direcția Naționala Anticorupție și-a prezentat… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

