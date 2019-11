ACHITAREA lăsată în buzunarul unui fost ministru al Justiției de Secția de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) în dosarul Romsilva Instanța suprema a corectat, marți, o eroare materiala din minuta incheierii din 11 noiembrie prin care a stabilit definitiv trimiterea mega-dosarului retrocedarilor de padure la Curtea de Apel Brașov pentru a fi luata de la zero judecata fața de cei trimiși in fața Justiției in acest caz. Totodata atunci completul de cinci care a admis o parte dintre apeluri a stabilit judecarea de catre prima instanța a tuturor celor trimiși in fața judecatorilor și fața de care existau apeluri formulate. Concret, instanța suprema a eliminat o serie de nume din minuta din data de 11 noiembrie, ale unor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

