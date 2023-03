Acestea sunt motivele pentru care cumpărăm medicamente tot mai scumpe! Producătorii au numit adevăratul vinovat Pacienții din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de preț și de taxare stabilite de Guvern, la care se adauga creșterea accelerata a costurilor de producție, generata de pandemie și de razboiul din Ucraina. Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) trage un semnal de alarma ca peste 3000 de medicamente generice au disparut de pe piața, ceea ce creeaza un paradox – pacienții au la dispoziție medicamente inovative (cu un preț mai mare), dar nu au acces la medicamente generice (cu pana la 80% mai ieftine). APMGR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

