Acestea sunt femeile nominalizate la premiul Saharov 2021 (VIDEO)

Femeile din Afganistan sunt vizate de Premiul Saharov pentru libertatea de gandire pentru anul 2021. Grupul social-democraților din Parlamentul European a decis sa nominalizeze un grup de femei afgane pentru acest premiu, dupa ce Afganistanul a fost cucerit de talibani de aproape o luna. In grupul nominalizat de socialiștii din S&D din Parlamentul European se afla femei activiste, active in viața politica, jurnaliste și profesoare care au luptat pentru drepturile femeilor, inclusiv in domeniul educației și al participarii politice, și care au facut ele insele parte din viața politica din Afganistan…